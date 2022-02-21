شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للرى تجتمع لبحث ميزانية الشركة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة واعتماد تقريرى مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، وبحث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه القوائم، وكذا استعراض مقترح تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة للرى والصرف وذلك في ضوء صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 بشأن التعديلات التى طرأت على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

وتم خلال اجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 2.10 مليار جنيه بعدد 84 مشروعا، ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقى - تنفيذ 100 بئر جوفى بمحافظة مطروح – أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال تكريك بنهر النيل بالأقصر وبفرع دمياط) ، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة قيام الشركات بالتوسع في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً علي مستوي الجمهورية .

ووجه عبد العاطى بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية ، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات ، وبالتالى تحسين الوضع المالى للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

كما وجه عبد العاطى بالتعامل بشكل حازم وفورى مع الإشغالات المخالفة بالسكن الإدارى للعاملين بالشركة والشركات التابعة.

وقام أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع بالتصويت على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 ، حيث تم تعيين المهندس محمد سلام حامد رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذى ، و المهندس رضا مهدى محمد مهدى العضو المنتدب التنفيذى للشركة والمهندس محمد سلام حامد يتمتع بخبرات عديدة في مجال صيانة وتوزيع المياه ، والتصميم والإشراف علي تنفيذ وتجهيز العقود الفنية ، وأعمال لجان البت ودراسة العطاءات الفنية والمالية ، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه البحري بوزارة الرى ، ورئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية ، وعضو غير متفرغ بمجلس إدارة شركة الري للأشغال العامة اعتبارا من 24 ابريل 2019.

ويتمتع المهندس رضا مهدى محمد مهدى بخبرات عديدة في مجال الإشراف وإعتماد إجراءات الطرح والترسية للعقود والعمليات والتخطيط العام لبرامج العمل ، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى بوزارة الرى ، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية اعتبارا من ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الرى للأشغال العامة إعتباراً من 25 أغسطس 2021، حيث قام بتحقيق العديد من الإنجازات بالشركة وإعادتها لمسارها الصحيح الأمر الذى أسهم في ظهور العديد من النتائج الإيجابية فى كافة مجالات وأنشطة الشركة.