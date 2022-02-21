شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تبحث مع "صناع الخير" التعاون لتنفيذ مبادرات تنموية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، كلا من مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وحسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بصناع الخير، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، وذلك فى إطار دعم وزارة التنمية المحلية لجهود المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتنمية محافظات صعيد مصر، والحرص على تكاملها مع آليات عمل الإدارة المحلية والاستثمارات الحكومية غير المسبوقة التى ضختها الدولة بالصعيد خلال السنوات السبع الماضية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، اطلع خلال اللقاء على جهود مؤسسة صناع الخير وموقف تنفيذ مبادراتها التنموية فى محافظات الصعيد سواء المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة أو المتعلقة بالرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية وتوفير السكن الكريم فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك فى سياق مساهمة المؤسسة فى المبادرة بدعم من قطاعات المسئولية الاجتماعية بعدد من البنوك .

واستعرض مصطفى زمزم خلال الاجتماع الجهود والأنشطة التى قامت بها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة على أرض محافظات صعيد مصر ومنها أسوان لترميم وإعادة إعمار بعض المنازل المتهالكة وفرشها، وتسليم مراكب صيد للصيادين وفى الفيوم تم افتتاح مصنع للسجاد اليدوى بدار السلام وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين وغيرها من القوافل الطبية والمساعدات العينية لسكان القرى الأكثر احتياجاً فى الصعيد .

وقدم رئيس المؤسسة الشكر لوزير التنمية المحليه على الدعم الكبير والاستجابة السريعة منه وفريق عمل الوزارة والمحافظين لتلك المبادرات وتذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجه تنفيذ والتوسع فى تلك المبادرات المجتمعية.

كما تلقى شعراوى خلال اللقاء دعوة لرعاية وتشريف الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذى ستعقد مؤسسة صناع الخير بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس المقبل بحضور عدد من الوزراء والمحافظين .

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع مسئولى المؤسسة المبادرات التنموية الجديدة التى سيتم إطلاقها خلال الملتقى السنوى بالأقصر وتنفيذها فى العام الجارى بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والتى ستغطى مجالات الرعاية الصحية لأطفال المدارس، ودعم الحرف التراثية واليدوية، وإعمار القرى تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات العمل المجتمع والجمعيات الأهلية فى استكمال جهود الحكومة سعياً لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأشار " شعراوى " إلى أن هناك توجيهات واضحه لكافة المحافظات بدعم المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى الجادة تنفيذاً لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى من اعتبار 2022 عاماً للمجتمع المدنى .

ووجه وزير التنمية المحلية خلال اللقاء نحو أهمية التكامل بين الجهود المتعلقة بدعم الحرف التراثية خاصة فيما يتعلق بمنصات التسويق للمنتجات اليدوية والتراثية وتحسين جودتها وفتح أسواق جديدة وتمكين أصحاب الحرف اليدوية التراثية من الوصول للعالمية لافتاً إلى تجربة الوزارة التى قامت بإطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والخاصة بمنصة " أيادى مصر " .

وأكد الوزير على أن ذلك سيعزز من سلاسل القيمة القائمة على هذه الحرف وسيزيد من الصادرات المصرية ويخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ويحافظ على بعض تلك الحرف من الاندثار .

كما أكد شعراوى، استعداد الوزارة والمحافظات لتقديم كل الدعم الممكن فى هذا الاتجاه سواء من خلال توفير بعض قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء المعارض الدائمة أو الأراضى المطلوبة لإنشاء المصانع والورش الإنتاجية فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى التجربة الناجحة للوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية فى مبادرة "شغلك جنب قريتك" لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى و التى تمكن المصنعين من الحصول على الأراضى لإنشاء مصانع وسلاسل قيمة متنوعة ودعم الصناعات الصغيرة المغذيه لهذه المصانع .

كما دعا وزير التنمية المحلية مؤسسة صناع الخبر للمشاركة فى مؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر " والذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس المقبل، والعمل على مشاركة مؤسسات الأعمال والبنوك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها بكافة محافظات الصعيد بما يحقق الهدف الذى تسعى الوزارة لتحقيق فى خلق فرص عمل لمواطنى الصعيد والاستفادة من كافة الاستثمارات التى ضختها الدولة فى مشروعات البنية التحتية على مدار السبع سنوات الماضية .

و ناقش الوزير خلال اللقاء أهمية الاستفادة من فرص التمويل المتاحه للمشروعات الخضراء فى سياق استعداد مصر لعقد قمة المناخ فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً على أن صعيد مصر يمتلك مقومات كبيرة فى هذا الشأن يمكن تحقيق أقصى استفادة منها .

وأكد شعراوى أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود التى تقوم بها الدولة فى قرى الريف المصرى، كما وجه الوزير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة باستمرار التواصل والتنسيق مع المؤسسة وتسخير كافة الإمكانيات من المحافظات لإنجاح وسرعة تنفيذ المبادرات التى تقوم بها حالياً على أرض المحافظات وكذا تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم بحثها خلال الاجتماع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكامل بين جهود وزارة التنمية المحلية بالمحافظات والمبادرات التى تنفذها مؤسسة صناع الخير .

‎كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج فى إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة فى إطار التكتلات الاقتصادية