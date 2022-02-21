شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حل مشكلة مواطنة مصرية وصرف معاشها عن زوجها المتوفى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك فى إطارالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتورمحمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأميناتالإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفيالسابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير 2022 وذلك على حسابها البنكي في مصر .

وأضاف الملحق العمالي، أنه قد تم إخطار المواطنة بذلك لمتابعة حسابها البنكي خلال مارس 2022 لحصولها على مستحقاتها، التي أبدت شكرها لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالى علىجهودهم فى حل مشكلة معاشها المتأخر.

وجاري المتابعة المستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لتسوية المستحقات التأمينية لسائر الطلبات المستوفاة المقدمة منالمواطنين، والعمل على سرعة تحويل المستحقات لذويها.