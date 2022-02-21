شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: البرنامج النووى المصرى يستهدف تحقيق محاور استراتجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن البرنامج النووي المصرى السلمى لتوليد الكهرباء يحقق استراتيجية مصر 2030 للارتقاء بالإنسان المصري وتحقق محاورها الـ3 سواء الإجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن مصر دولة رائدة فى مجال الطاقة النووية منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأ من لجنة الطاقة الذرية وصولا بهيئة الطاقة الذرية التى لها دور كبير فى الأبحاث الخاصة بالطاقة النووية.

و أضاف الوكيل، أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر لما ستحققه من تمكين الشباب و المرأة و تحقيق أمن الطاقة و الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

جدير بالذكر، أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم اضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.