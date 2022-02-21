شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الآثار بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، فتح باب التقدم بالالتماسات لطلاب البكالوريس على نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول دور يناير 2022 وحتى 24 فبراير الجارى.

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أكدت أنه لن يلتفت لأى التماسات تقدم من طلاب البكالوريس بالكلية بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لتقديم الالتماسات.

وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أعلن أنه تم الانتهاء من إعلان جميع نتائج بكالوريوس الآثار بالكلية البرامج العامة والشعب الإنجليزية والبرامج الخاصة بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الكلية .

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى أنه يتم عرض النتيجة علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة علي اللينك التالي منذ يوم 9 فبراير الجارى.

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022، يوم 31 يناير الماضى.