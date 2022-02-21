مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "رمسيس 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحري الجوي المصري- الفرنسي "رمسيس 2022"، والذي يستمر عدة أيام بجمهورية مصر العربية.

ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال)، ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف-16) متعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافال) والميج (29).

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة؛ مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

يأتي التدريب (رمسيس 2022) في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط .

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري الفرنسى بالقاهرة .