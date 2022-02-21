موجة جديدة للطقس السيئ.. الأرصاد موعدها وتفاصيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار التام اليوم وغدا الثلاثاء، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة على القاهرة.

وأضافت غانم لمصراوي، أنه بداية من يوم الأربعاء توجد حالة من عدم الاستقرار وتستمر حتى يوم الخميس.

وتابعت: حالة عدم الاستقرار الجديدة تشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط للرياح مما يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت منار غانم، إلى أن الظاهرة المسيطرة اليوم على حالة الطقس، هي الشبورة المائية، وتتلاشى بقبة اليوم مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن سبب حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية ترجع لوجود منخفض جوي، لافتى إلى أن المناطق الساحلية ضمن أكثر المدن التي تتأثر بحالة عدم الاستقرار .