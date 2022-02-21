شبورة ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس آخر أسبوع في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 21 فبراير 2022 إلى السبت 26 فبراير 2022، حيث يسود طقس معتدل نهـارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليـة مـائـل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحـاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

الاثنين 21 فبراير 2022

شبورة مائيـة تكون كثيفة أحيانًا (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 22 فبراير 2022

شبورة مائية، من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 23 فبراير 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 24 فبراير 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 25 فبراير 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 26 فبراير 2022

شبورة مائيـة، من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.