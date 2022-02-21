شكرا لقرائتكم خبر عن المؤهلات المطلوبة لوظيفة مشغل منشآت الوقود النووى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 ، شروط الحصول على تراخيص لمشغلى منشآت دورة الوقود النووى و المؤهلات والخبرات فى كل وظيفة وذلك على النحو الآتى:

اولا: رئيس التشغيل :

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة النووية أو الكيميائية أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء.

2- أن يكون قد سبق له التدريب على تشغيل إحد منشآت دورة الوقود النووي

3- أن يكون قد سبق له إدارة وتشغيل أحد منشآت دورة الوقود النووي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بكفاءة عالية وصورة حسنة الصلة ، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية.

4- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقا للنظم والمعايير الفنية.

ثانيا مدير المنشأة :

1- أن يكون حاصلاً على درجـة البكالوريوس في الهندسة في إحدى التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة النووية أو الكيـمـبـائيـة أو هندسة فلزات أو على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء .

ثالثا مدير الصيانة :

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة في إحدى التخصصات ذات الصلة.

2- أن يكـون لـه خـبـرة نـويـة لمـدة سنتـيـن عـلى الأقـل فـي مـجـال دورة الوقود النووي ، منها سنة على الأقـل في ذات المنشـأة المرشح للعمل فيها أو ما يماثلها .