شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات تجعلك أحد أبطال حل أزمة المناخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنماط الحياة للشعوب قد تؤثر فى اقتصاديات الدول والحكومات، وهناك إجراءات حين يقوم بها الشخص لتغيير أنماط حياته، تكون أكثر تأثيرا، حيث إن قطاعات الطاقة والغذاء والنقل تساهم بحوالى 20 % من الانبعاثات الناتجة عن نمط الحياة، فلكل منا اختياراته، لكن ببعض الإجراءات البسيطة من تغير هذا النمط، يمكنك إحداث الفرق من خلال الكهرباء التي نستخدمها والغذاء الذي نتناوله والطريقة التي نسافر بها.

1- وفروا الطاقة في منازلكم

إن إنتاج الكثير من الكهرباء والحرارة التي نستخدمها من الفحم والنفط والغاز يحتاج منا القدرة على خفض التدفئة والتبريد، أو التحول إلى مصابيح الليد والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، أو غسل الملابس بالماء البارد، أو تعليق الأشياء لتجف بدلاً من استخدام المجفف.

2- المشى وركوب العجل

الطرق عبر العالم مكتظة بالسيارات، ومعظم هذه السيارات تحرق الديزل أو البنزين، والمشي على القدمين أو ركوب الدراجات بدلاً من ركوب السيارات سيقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، فالحل هنا هو المشى على الأقدام، أو اركبوا الدراجات ، أو استخدموا وسائل النقل العام، وهناك فوائد أخرى للمشى أو ركوب الدرجات فهى تعمل على تحسين صحتك ولياقتك البدنية، أما بالنسبة للمسافات الطويلة، عليك أن تفكّر في ركوب القطار أو الحافلة، وممارسة الاشتراك في المركبات بدلا من استخدام سيارتك الفردية، كلما أمكن ذلك.

3- تناول الخضروات

إن تناول المزيد من الخضروات والفواكة، والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، وتقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثيرك على البيئة؛ و يقلل إنتاج الأطعمة النباتية عمومًا من انبعاثات غازات الدفيئة ويتطلب كميات أقل من الطاقة والمياه ومساحات أقل من الأراضي.

4- السفر فى الحالات الملحة فقط

عليكم أن تعيدوا التفكير في سفركم، حيث إن الطائرات تحرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، مما ينتج عنه انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة، لذلك فإن التقليل من الرحلات الجوية يعد من أسرع الطرق لتقليل تأثيرك على البيئة. وكلما أمكن ذلك، استخدم التواصل عبر الإنترنت، أو تنقل باستخدام القطار، أو الغ تلك الرحلة الطويلة تمامًا.

5- قللوا هدركم للطعام

عندما ترمي الأطعمة في القمامة، فإنك تهدر الموارد والطاقة التي استخدمت في زراعتها وإنتاجها وتعبئتها ونقلها. وعندما يتعفن الطعام في مكب النفايات، فإنه ينتج غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية. لذا، استخدم ما تشتريه وقم بتحويل أي بقايا طعام إلى سماد.

6- إعادة التدوير

قللوا المشتريات واستخدموا ما لديكم وأصلحوها وأعيدوا تدويرها، حيث تتسبب الإلكترونيات والملابس والأشياء الأخرى، التي نشتريها في انبعاثات الكربون في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، من استخراج المواد الخام إلى التصنيع ونقل البضائع إلى السوق؛ ولحماية المناخ ، اشترِ عددًا أقل من الأشياء، واشتر الأشياء المستعملة، وأصلح ما يمكنك إصلاحه، وأعد تدوير الأشياء.

7- غيروا مصدر الطاقة في منازلكم

اسأل شركة المرافق الخاصة بك عما إذا كانت الطاقة التي تستخدمها في منزلك تأتي من النفط أو الفحم أو الغاز. وإن أمكن، انظر إذا كان من الممكن التحول إلى مصادر متجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، أو قم بتركيب الألواح الشمسية على سقف منزلك لتوليد الطاقة التي تستخدمها.

8- استخدموا المركبات الكهربائية

إذا كنت تخطط لشراء سيارة، فكر في شراء سيارة كهربائية، حيث هناك الآن أنواع أرخص وأكثر تطرح في السوق. السيارات الكهربائية تساعد في التقليل من تلوث الهواء وتسبب انبعاثات غازات الدفيئة أقل بكثير من المركبات التي تعمل بالغاز أو الديزل، حتى وإن كانت لا تزال تعمل بالكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري.

9- اختاروا منتجات صديقة للبيئة

كل شيء ندفع المال من أجله يؤثر على الكوكب؛ فلديك القدرة على اختيار السلع والخدمات التي تدعمها. ولتقليل تأثيرك على البيئة، قم بشراء الأطعمة المحلية والموسمية، واختر منتجات الشركات التي تستخدم الموارد بصورة مسؤولة، والتي تلتزم بخفض انبعاثات الغازات والنفايات.

10- تحدثوا

تكلم بصوت عال وشجع الآخرين على المشاركة في اتخاذ الإجراءات؛ فهذه إحدى أسرع الطرق وأكثرها فعالية لإحداث الفرق، تحدث إلى جيرانك وزملائك وأصدقائك وعائلتك، دع أصحاب الأعمال يعرفون أنك تدعم التغييرات الجريئة.

وأخيرا.. فإن قيامك بممارسة الـ 10 إجراءات هذه فإنك تصبح بطلا تساعد في معالجة أزمة المناخ.