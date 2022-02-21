شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانوية بسرعة تسجيل استمارة الامتحان قبل 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والمدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوى العام بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة قبل غلق باب التقدم المقرر له 24 فبراير الجارى، موضحة أن هناك فرصة متاحة من الوقت لمن لم يسجل الاستمارة حتى الآن، مشددة على أنه حتى الآن لا يوجد نية لمد فترة تسجيل الاستمارة بعد 24 فبراير الجارى ومن ثم على الطلاب المتأخرين فى تسجيل الاستمارة كتابتها وطباعتها وتسليمها للمدارس.

وكانت الوزارة أكدت، أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

