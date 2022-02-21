شكرا لقرائتكم خبر عن "بناء مستقبل أخضر قادر على صمود الغابات" شعار المؤتمر العالمى بكوريا مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسيركز المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات، على ستة موضوعات فرعية، بما في ذلك عكس اتجاه فقدان الغابات، والاستخدام المستدام للحلول القائمة على الطبيعة وموارد الغابات، ورصد الغابات وجمع البيانات.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة فى أحد تقاريرها حول المؤتمر، أنه من الممكن أن يؤدي القضاء على الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، وتعزيز إعادة نمو الغابات وإصلاح المناظر الطبيعية، إلى تقليل صافي الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 30 %، على مدى العقد المقبل، كما يمكن أن توفر الغابات ما يصل إلى 50 في %من التخفيف الفعال من حيث التكلفة المتاح.