شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 4 أطنان لحوم صكوك إطعام بالقاهرة وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث توزع الوزارة 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي (القاهرة- جنوب سيناء)، بواقع (3) أطنان لمحافظة (القاهرة) و (1) طن لمحافظة (جنوب سيناء)، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وبما سيتم توزيعه اليوم من لحوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (67) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.