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محور "شنزو آبى" شريان جديد شرق القاهرة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن محور شينزو أبى، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المحور.

 

1. يمر المحور من مدينة الأمل بطول 2 كم.

2. تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.

3. يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.

4. يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.

5. يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.

6. يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .

7. يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .

8. يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.

 

محور شينزو ابي (1)
محور شينزو ابي 

محور شينزو ابي (2)
محور شينزو ابي 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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