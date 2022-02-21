شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن موافقة بايدن المبدئية على عقد لقاء مع الرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق مبدئيا على عقد لقاء مع بوتين إذا لم يحدث غزو روسي لأوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات خطيرة على موسكو إذا اختارت الحرب.

وأضاف البيت الأبيض في بيان الليلة، "روسيا تبدو أنها مستمرة في الاستعدادات لشن اعتداء شامل قريبا على أوكرانيا".

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيشارك يوم الخميس في اجتماع افتراضي لقادة دول السبع بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت أن الرئيس ماكرون اقترح إجراء قمة تضم جميع الأطراف المعنية بالأمن الأوروبي بعد قمة بوتين وبايدن.

وقال الإليزيه في بيان، إنه سيتم إعداد جدول أعمال القمة من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل بسرعة إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وذكر الإليزيه، في بيان أصدره الأحد عقب اتصال هاتفي بين ماكرون بوتين، أن الرئيسين اتفقا على "ضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إليه"