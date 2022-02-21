شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأزهر يبدأ الاختبار التحريرى لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الاختبار التحريري لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان 1443هـ / 2022 ، اليوم الاثنين 21 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أعلن عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان المعظم للعام 1443هـ/ 2022م، على أن يتقدم للمسابقة وعاظ الأزهر فقط ـ ذكور ـ من حملة المؤهلات العليا، والمقيدون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، والمستوفون لشروط التقدم للمسابقة: أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (من الذكور فقط)، ومن حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر.

- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات - على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

- ألا تقل تقاريره في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًّا.

- أن يكون صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.

- ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

- ألا يكون محالًا إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان 1443هـ/2022م.

- ألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل، سواء كان إيفادًا أو لشهر رمضان.

- ألا يكون قد قضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

- على أن يرفق المتقدم بالاستمارة التي قام بطباعتها ومراجعتها واعتمادها وتسليمها لمنطقة الوعظ التابع لها، المستندات التالي ذكرها، والتي يقوم مندوب منطقة الوعظ بتسليمها للإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد، بقطاع مجمع البحوث الإسلامية: -إقرار من المتقدم بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى نهاية مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أي من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة.

ـ صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

ـ صورة طبق الأصل من الموقف من التجنيد.

ـ صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي.

ـ صورة طبق الأصل من آخر تقريرين (مدة عامين كاملين).

ـ عدد (3) صور ألوان من جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل.

ـ عدد (2) صورة شخصية (4 × 6) + عدد (2) صورة شخصية (5 × 8).