شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الخميس المقبل 24 فبراير الجارى، المدة المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد فتح باب التسجيل للطلاب بداية من 25 يناير الماضى، وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الذى لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات حتى الآن سرعة ملء الاستمارة قبل غلق باب التقدم.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريح خاص، إنه قد يتم مد فترة التسجيل أسبوعا أخر لمنح الفرصة لمن يتخلف عن التسجيل فى المواعيد المحددة.

وكانت الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.