شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد اليوم حفل ختام مهرجان أسوان وتعامد الشمس على وجه رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والتى تقام مساء اليوم الاثنين من أمام معبد أبو سمبل احتفالاً بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ثم تنتقل إلى ساحة السوق بالمدينة وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المهرجان استمر على مدار 7 أيام متواصلة قدم فعالياته فى 13 موقعًا في قرى ومراكز محافظة أسوان وحضره ما يقرب من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب، وأشار إلى أن دورة هذا العام أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى، بإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

وأكد عطوة أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 18 فرقة من 7 دول عربية وأجنبية هى "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان" ومن مصر فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الاولى لفرقتى رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.