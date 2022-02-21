شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة: أمثال أحمد أبو النصر كثيرون.. وممارساته أساءت لزملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أنه تم الإبلاغ عن بعض الحالات بأنها توفت بسبب العلاج بالكركمين، قائلاً: "أمثال الدكتور أحمد أبوالنصر كثيرون، والقانون نظم الإعلانات على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON عن العقوبة المتوقعة على الطبيب الصيدلي أحمد أبو النصر قائلاً : للاسف طبيب صيدلي مقيد في نقابة صيادلة الدقهلية وأساء لزملائه وقطاع الصيدلة بأكمله ..و عقوبة الصيدلي أحمد أبوالنصر غش وتدليس، وهيتحاكم على هذا الأساس، ولو ثبت حدوث وفيات تصل العقوبة إلى 10 سنوات حبس."

ووجه رسالة تحذيرية للناس قائلاً : " محدش ياخد دواء إلا من طبيب.. ومتسمعوش للكلام على السوشيال ميديا.. ولابد أن يكون هناك دورًا تنويريًا للإعلام."

وناشدت الحديدي أهالي حالات الوفاة بسبب الكركمين التقدم ببلاغات لكي لا يُحاسب الطبيب أحمد أبوالنصر بتهمة الغش التجاري فقط.. "مفيش دواء اسمه كركمين.. الكركم ده يبقى لطيف مع شوية ورق جوافة ويهدوا الكحة بس".