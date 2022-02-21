شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: قطاع المياه يتعامل مع التغيرات المناخية بمشروعات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن لقاء وزير الرى مع البنك الدولى الهدف منه بحث فرص التعاون فى مجالات التأقلم فى التغيرات المناخية، والتى تعد هذه القضية تشغل بال العالم بسبب التأثيرات المناخية على المياه، وكذلك انتباه دول العالم للتغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "قطاع المياه يتعامل مع القضية بمشروعات عديدة، وارتفاع درجة الحرارة تؤثر على احتياج النبات للمياه وزيادة الرى، لافتا إلى أن التغير المناخى أدى إلى زيادة كمية السيول، والسيول أصبحت أكثر تطورا بسببها والتى لم نشهدها من قبل، وكذلك ارتفاع سطح البحر وارتفاع المياه وكيفية التعامل معها.

وتابع أن هناك مشروعات تقوم بها الدولة لمواجهة السيول وكمية الأمطار وحماية الشواطئ من زيادة البحار وحماية الدلتا والشواطئ الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية وتم إنشاء العديد من المشروعات لمواجهة هذا، وتم إنشاء 1500 منشأ لحماية من مخرات السيول، وتم التعامل مع كمية المياه التى تساقطت فى بنى سويف أمس، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات لحل أزمة الموارد المائية.