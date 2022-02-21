وزارة الرى: 53.40 مليون متر مكعب حصاد مياه الأمطار والسيول فى 4 محافظات

القاهرة - سامية سيد - - التحذير المبكر الصادر عن الوزارة أدى لتلافى الآثار السلبية للأمطار الغزيرة فى محافظات الدلتا وشمال الصعيد

- الاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية- أعمال الحماية من السيول تحمى المواطنين وتوفر مصدر مياه لهم



- أعمال الحماية تحمى مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظات بنى سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومى 18، 19 فبراير الجاري.

أظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، وكذلك نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافى الآثار السلبية للأمطار الغزيرة، من خلال تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى وشمال الصعيد.

أشار عبد العاطى إلى لدور الهام الذى يقوم به مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فى رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول.

وأظهر التقرير أن أعمال الحماية بمحافظة بنى سويف وهى عبارة عن 8 بحيرات وحاجز ترابى تمكنت من تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور، حيث تعرضت محافظة بنى سويف من مساء الجمعة 18 فبراير ويوم السبت 19 فبراير لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول، والتى وصلت إلى البحيرات الصناعية التى تم إنشاؤها بغرض حماية محافظة بنى سويف، ثم وصلت مياه السيول إلى القناة الصناعية لوادى سيل سنور وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت 19 فبراير، وقدرت المياه المحتجزة بأعمال الحماية أو المارة بالوادى بحوالى 51 مليون متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تحدث بزمن تكرارى قدره 300 عام، وقد حدث قطع فى جسر المخر منتصف ليلة السبت وتم التحرك الفورى للتعامل مع هذا القطع باستخدام معدات وزارة الرى ومحافظة بنى سويف.

وبمحافظة المنيا تم مرور حوالى 1.50 مليون م3 من مياه الأمطار المتساقطة على المحافظة بوادى الشيخ بأمان إلى نهر النيل عن طريق مخر سيل وادى الشيخ، وقد مرت المياه بالمخر بكل سلاسة ودون التسبب فى إحداث أى أضرار أو خسائر تذكر.

وفى محافظة البحر الأحمر.. تمكنت أعمال الحماية وهى عبارة عن 2 بحيرة بوادى عربة بالزعفرانة، وبحيرة بوادى الحواشية من حماية مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة والمنشآت الحيوية والبترولية بالمنطقة من أخطار السيول، وحصاد 765 ألف متر مكعب من المياه.

فيما تمكنت أعمال الحماية المنفذة على وادى حبران (سد) ووادى ميعر ( 2 سد) بمحافظة جنوب سيناء فى حماية مدينة طور سيناء وحصاد حوالى 100 الف م3 من المياه، لخدمة تجمعات ميعر وحبران والوادى بمدينة طور، وحماية طريق النفق – شرم الشيخ، وخطوط الغاز، وأبراج الكهرباء من اخطار السيول، بالإضافة لتغذية الخزان الجوفى بمنطقة سهل القاع.

وصرح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وأشار الدكتور عبد العاطى لجهود الوزارة السابقة وما تم بإنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، مضيفًا أن أعمال الحماية من أخطار السيول وفرت الحماية اللازمة للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.