شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقدم لدينا للعلاج ألف موظف للعلاج خشية لتطبيق فصل المتعاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن بعض الموظفين يحاولون الهروب من حملات الكشف عن المخدرات يعاقبون كعقاب المتعاطى ويتم فصلة فى قانون فصل المواطن، مضيفا أنه تقدم لدينا ألف موظف للعلاج خشية لتطبيق القانون عليهم.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين تراجعت بشكل كبير.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن من 2017 حتى الآن كانت النسبة 12% للمتعاطين من سائقى حافلات المدارس ولكن النسبة انخفضت إلى أقل من 1% فى حملة الكشف عن سائقى أوتوبيسات المدارس.

وتابع الدكتور عمرو عثمان، أن أى موظف يتقدم إلى العلاج سيقدم له العلاج بالمجان وفى سرية تامة.