شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك حرصا كبيرا من الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية منذ تولى الرئيس السيسى بالدستور، الذى جسده الدستور فى الحقوق المختلفة للشعب المصرى ومنها حقوق المرأة والشباب والمسنين والفئات الأولى بالرعاية، مضيفة أن هناك برامج اجتماعية عكست بالفعل واقع العمل، وأهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى ما يقرى 4 ملايين أسرة أى ما يقارب 14 مليون مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "البنك المركزى أطلق مبادرة بمبلغ مليار جنيه بنسبة فوائد 5% لتشجيع المواطنين على الاستثمار والتنمية الاقتصادية"، لافتة: "المرأة لها العديد من المزايا منذ تولى الرئيس السيسى وكذلك قانون الإعاقة يشهد طفرة كبير من العديد من البرامج الحكومية".

وأكدت أنه تم التصدى للمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق آمنة عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية لتسكينهم فيها، متابعة: "زدنا أكثر من 30% فى الحماية الاجتماعية بمبلغ وصل إلى 326 مليار جنيه فى العديد من المجالات"، لافتة إلى أن هناك نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها حياة كريمة التى تجعل المواطن يعيش حياة كريمة.

وأوضحت أن هناك منظورا مستقبليا للقضاء على الزيادة السكانية للاستثمار فى البشر والصحة والتعليم والتى زادت الموازنة 10 أضعاف السنوات الماضية.