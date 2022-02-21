شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين بايدن ومجلس الأمن القومي لبحث خطة التعامل مع أي غزو روسي لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن هناك اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق مجلس الأمن القومي، لبحث خطة التعامل مع أي غزو روسي لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن هناك ترقب في العاصمة الأوكرانية وسط مخاوف غربية من غزو روسي.

وقبلها أوصت السفارة الأمريكية في موسكو، رعاياها في روسيا بتوخي الحذر بسبب التوتر على الحدود مع أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

فيما أعلنت القوات الانفصالية في لوغانسك تعرضها لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية على طول خط التماس، بدوره قال مراسل العربية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا مع فريقه الأمني حول أوكرانيا ثم عدل جدوله لمغادرة واشنطن .

ونقل مراسل العربية، عن مصادر في الرئاسة الفرنسية تقول إن الخطر كبير في أوكرانيا .