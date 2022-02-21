وزير الصناعة الأردنى: إنشاء مناطق لوجيستية لتخزين الغذاء بين مصر والأردن

القاهرة - سامية سيد - كشف يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأثنين بشأن التعاون فى اللوجستيات، موضحًا أنه سيتم إنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين مصر والأردن.

وأضاف "الشمالى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن رؤساء الوزراء فى مصر والأردن سيحضران توقيع مذكرة التفاهم غدًا الأثنين.

ولفت "الشمالى"، إلى أن العالم يواجه نقص فى الغذاء، وموجة التضخم العالمية غير المسبوقة بسبب ارتفاع تكلفة النقل ونقص فى سلاسل الإمداد، ومذكرة التفاهم تستهدف التعاون فيما يخص الأمن الغذائي.