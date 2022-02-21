شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردنى: العلاقات المصرية الأردنية ترسخت فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، إن العلاقة بين مصر والأردن استراتيجية ترسخت أكثر فى ظل الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن سعادته بتواجده فى الدولة المصرية على خلفية مشاركته فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتابع: "هذه اللجنة من أكثر اللجان انعقادا ونشاطًا".

وأضاف "الشمالى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة من أبرز التحديات التى تواجهنا وبفضل التعاون الاستراتيجى بدأت الأمور فى التحسن.

ولفت "الشمالى"، إلى تنظيم داعش الإرهابى عندما نشط فى المنطقة، أدى لإغلاق كامل للحدود بيننا وبين العراق وسوريا، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع الداخلى بالأردن ورفع نسبة البطالة ومعدلات الدين الخارجى، وتابع:" ارتفاع الدين 34 مليار دينار أردنى وعجز الموازنة 2 مليار والبطالة من 11% إلى 25% أى ما يعادل 400 ألف مواطن أردنى متعطل".