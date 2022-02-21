شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء المعلمين من وقف الترقيات وفتح باب التقدم لـ 74 ألف مدرس خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه تمت الموافقة على استثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، وإنه سيتم فتح الباب أمام دفعة العام الماضى، والتى وصل عددها لقرابة 74 ألف مدرس خلال الأيام الماضية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، على النحو التالى:

ـ إعلان تفاصيل المسابقة بعد إجازة نصف العام الدراسى.

ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.

ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.

ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.