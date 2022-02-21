شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى: 53 قذيفة سقطت على مواقعنا أطلقت من مناطق الانفصاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوكراني، عن أن 53 قذيفة سقطت على مواقعنا أطلقت من مناطق الانفصاليين بالشرق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الجيش الأوكراني: نحذر من الأخبار الكاذبة التى تهدف لخلق ذريعة لغزونا.

وفى وقت سابق أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديا.

وقال رئيس المجلس الأوروبى - فى كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للمجلس الأوروبى - "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديا وماليا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".

وأضاف أن "الكرملين يتدخل فى حقوق أوكرانيا فى تقرير مصيرها وإذا أقدمت روسيا على أى عمل عسكرى ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعرب - فى وقت سابق اليوم - عن "قلقه البالغ" من إمكانية استخدام أحداث مدبرة ذريعة لتصعيد عسكرى فى أوكرانيا، داعيا "لضبط النفس، الذى تبديه كييف فى وجه الاستفزازات المستمرة".