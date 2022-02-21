شكرا لقرائتكم خبر عن المخطط العام لمدينة الذهب فى العاصمة الإدارية بمساحة 150 فدانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور المخطط العام والتصور المبدئي الأولي لمدينة الذهب المرتقب إقامتها في العاصمة الإدارية والتي من المقرر أن تضم 400 مصنع جديد لصناعة المشغولات الذهبية.





وتستهدف الحكومة من تدشين مدينة الذهب تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهب ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية.





ويبلغ حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات حوالي 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليارات دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم، بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.