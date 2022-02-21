شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هتعرف تزوغ تانى".. السعودية تدرس تطبيق الحضور والانصراف بنظام "جى بى اس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة لتحسين نظام الخدمة العامة وانتظام العاملين بكل هيئات المملكة العربية السعودية، طالبت وزارة الصحة السعودية فى تعميم لها ببيانات تمكنها من تطبيق نظام جديد تستخدم من خلاله أجهزة "جي بي إس" فى توقيعات الحضور والانصراف الخاصة بموظفيها، وبحسب جريدة عكاظ السعودية، فسيكون بمقدور كل رئيس أو مدير متابعة الموظفين التابعين لإدارته أثناء تحركاتهم خلال ساعات الدوام.

وقد أصدرت وزارة الصحة السعودية تعميما، إلى مديرياتها، تطالب فيه بـ "سرعة استكمال متطلبات نظام الحضور والانصراف الإلكترونى وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية، بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (جي بي إس)".

وتضمن التعميم كذلك ضرورة تزويد إدارة المراقبة في الموارد البشرية، بـ "الهياكل التنظيمية للمنشآت (إدارات - مستشفيات - مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديري ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي، مع تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدني والرقم الوظيفي لكل مديرإدارة ورئيس قسم على أن يتم انجاز البيانات المطلوبة وإرسالها على الوزارة بصفة عاجلة"، حسب نص التعميم الذى نشرته الجريدة السعودية.

وسيتم التعامل مع نظام الحضور والانصراف الجديد من خلال تطبيق "مديري" الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم إضافة أيقونة جديدة باسم "حياك"، يستطيع الموظف من خلالها تسجيل الحضور وقت وصوله إلى مكان العمل، والانصراف وقت مغادرته.

ولذلك طالبت وزارة الصحة فى تعميمها تحديد إحداثيات كل منشآتها ليتمكن جهاز "جي بي إس" من تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة.