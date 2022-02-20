4 مطالب عاجلة من شركات السياحة بشأن موسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، ضم عدد كبير من الشركات العاملة في العمرة، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ العمرة للموسم الحالي 1443 هجرية.

ضم الاجتماع نحو 84 شركة من أعضاء الجمعية العمومية المضارين من آلية تنفيذ عمرة هذا الموسم 1443هجرية، وتم تقديم طلب إلى الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من أسماء الحاضرين وتفاصيل الطلب جاءت على النحو التالي:

1)- الالتزام بقانون بوابة العمرة المصرية طبقا لنص المادة الرابعة على اقتصار دور البوابة فقط بإصدار باركود المعتمر بعد حصول الشركة على تأشيراتها من خلال الوكيل السعودي طبقا للضوابط السعودية وللآليات المتعارف عليها في العمل منذ فتح البوابة، وعدم إجبار الشركة للتعاقد على خدماتها سواء فنادق أو نقل من خلال البوابة الغير منوط بها أصلا القيام بهذا الدور.

2)- السماح بضم كوتة "رجب وشعبان" في كوتة واحدة على أن تنفذ من الآن وحتى عودة 10 رمضان، بحد أقصى نظرا لضيق الوقت الذي يستحيل معه تنفيذ رحلتين في ظل كل هذه المعوقات والتأخير غير المبرر حتى الآن.

3)- السماح بقيام الشركة المصرية بتحويل الكوتة على شركة مصرية زميلة أخرى في حالة مغالاة الوكيل السعودي في قيمة الخدمات الأرضية على أن يتم إجراءات هذا التحويل خلال ٢٤ ساعة.

4) ضرورة إصدار منشور من الغرفة بتحديد آلية التنفيذ والمراجعة بوزارة السياحة خلال 24 ساعة، على أن يتضمن هذا المنشور آليه تحویل مبالغ الخدمات بالمملكة العربية السعودية وكذلك اعتماد نظام المراجعة وكما كان في السابق أي قبل إيقاف رحلات العمرة.

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