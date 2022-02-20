​تتيح ضخ الأموال.. محمد أبو العينين يوافق مبدئيًّا على تعديلات قانون سوق رأس المال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديلات قانون سوق رأس المال، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن التعديلات ستتيح ضخ كثير من الأموال، وأن إصدار سندات قابلة للتداول وتنفق حصيلتها على الخدمات التي تقدم للمواطن، ستخلق آلية جديدة للمشاركة المجتمعية .

وقال وكيل مجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، إن القانون سيحدث جذبًا للاستثمار والتدفقات الاستثمارية، وإن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدًا أيضًا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، قائلًا: هو من دعائم هذا القانون؛ لا سيما في ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد.

وطالب أبو العينين بالتسويق الجيد لمشروع القانون لتعظيم الاستفادة منه، مؤكدًا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدي، لأنه يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل، وأن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة يمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرًا إلى أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية تمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية.