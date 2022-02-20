الأوقاف: استعدادات مبكرة لشهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صرح الدكتور عبدالله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن الأوقاف بدأت استعدادها مبكرًا ومن الآن لشهر رمضان المبارك، فعلى جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) لمائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.

يضاف إلى ذلك حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.