الحبس عامين لـ"طبيب الكركمين" بتهمة انتحال صفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : صابر المحلاوي

عاقبت محكمة جنح الدقي أحمد أبو النصر، الشهير بمخترع الكركمين بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

وتقدمت سيدة ببلاغ حمل الرقم ١٣٧٠٩ لسنة ٢٠٢٠ اتهمت خلاله أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين بالنصب عليها وأيهامها بمقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، موهما إياها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها إلا أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعليه العلاج.

وأضافت السيدة أنها ذهبت له عقب ذلك لاستبيان الأمر ومراجعته إلا أنه تعدى عليها بالضرب.

والقت امس الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بعد تعدد البلاغات ضده واتهامه بالنصب على المواطنين وترويج ادوية مجهولة المصدر.