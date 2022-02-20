تعاون بين "العربية للتصنيع" وجامعة كفر الشيخ لتنفيذ المشروعات البحثية

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة كفر الشيخ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمى والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمى وتدبير كافة احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة كفر الشيخ.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتعزيز التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تعزيز الجهود لدعم شباب المبتكرين.

وأشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمى بجامعة كفر الشيخ، ورؤيتها الجادة فى مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك فى التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكار الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفى فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة كفر الشيخ.

كما أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة، وفى استكمال الجزء العملى لمشاريع الطلبة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا تلبية احتياجات جامعة كفر الشيخ فى العديد من المجالات ومنها التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلى والأثاث الإدارى والتعليمى والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكى والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.

وفى سياق متصل، أكد "التراس" على أهمية الاستفادة من التخصصات العلمية الحديثة بجامعة كفر الشيخ فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسبات والتصنيع الذكى، مشيرا أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل، لكافة الصناعات، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب الدكتور "عبد الرازق يوسف دسوقي" رئيس جامعة كفر الشيخ عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع -الظهير الصناعى للدولة - من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أشاد "دسوقي" برؤية العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، مشيرا أن جامعة كفر الشيخ تتطلع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات الجامعة من خلال المنتجات الذكية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الاطلاع على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.