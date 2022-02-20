شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة: اللجنة العليا الأكثر انتظاما بين بلدين عربيين منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن فى القاهرة، إن اللجنة العليا "المصرية - الأردنية" هى الأكثر انتظاما فى إطار العلاقات الثنائية بين بلدين عربيين منذ سنوات طويلة، وسيتم توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم أعمال اللجنة.

أضاف العضايلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الطاقة والغاز الطبيعى والزراعة من أهم الملفات المطروحة على طاولة مناقشات اللجنة العليا "المصرية - الأردنية"، متابعا: "الأردن يستقبل الغاز المصرى، والقاهرة وعمان تشهدان تحقيقات إنجازات تنموية ومشروعات مشتركة ملموسة خلال الفترة الحالية".

وأوضح سفير الأردن بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأردنية قوية ومتينة جدا، وهناك تعاون ثلاثى بين مصر والأردن والعراق يبشر بمستقبل واعد على كافة المستويات، لاسيما الاقتصادية، مردفا: "هناك تواصل مستمر لدعم الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى حل يرضى لقيام دولة فلسطينية".