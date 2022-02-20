وزير الكهرباء يستقبل نظيره الأردنى لبحث سبل التعاون بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور صالح الخرابشى وزير الطاقة الأردنى والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشاد الدكتور شاكر فى بيان له اليوم بالعلاقات المصرية الأردنية المتميزة، مؤكدًا على دعم الحكومة المصرية للأردن فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، مؤكدا على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

حيث أن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) ويتم حاليًا إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حاليًا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة فى أفريقيا،

كما أكد على الاهتمام بالربط الكهربائى مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ويعود بالنفع على جميع الأطراف، مشيرًا إلى الربط القائم مع السودان وزيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان.

وأشاد الدكتور صالح الخرابشى وزير الطاقة الأردنى بعمق العلاقات المصرية الأردنية وأعرب عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.