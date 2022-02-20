شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع، الصادر غدا، الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.. وتأكيد رؤساء البرلمانات العربية أن مصر قلب الأمة النابض، وأن قيادة الرئيس السيسى الحكيمة قهرت تحديات التنمية، إضافة إلى تسليم مصر السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لغزة، ونفى الحكومة تلاعب محطات الوقود فى عدادات اللترات للتربح.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

الرئيس السيسى يستقبل وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.. ويؤكد: أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية.. رؤساء البرلمانات العربية: مصر قلب الأمة النابض.. وقيادة السيسى الحكيمة قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات

مصر تسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لغزة.. توجيه أول إهداء مشترك من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" إلى الأشقاء الفلسطينيين تقديرا للعالقات الراسخة المصرية - الفلسطينية والصينية – الفلسطينية

مصر ترسل شحنات طبية إهداء للشعب السودانى

وزارة الخارجية: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لالتزام إعلان المبادئ

الحكومة تنفى تلاعب محطات الوقود فى عدادات اللترات للتربح.. المحطات بالمحافظات تلتزم بالأسعار دون تلاعب.. وحملات تفتيش يومية للتأكد من توافر الوقود بأنواعه

مجلس النواب يقر تعديلا تشريعيا على قانون رأس المال يسهم فى تحسني المرافق.. التعديل يتيح للجهات القائمة على المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها.. وإحالة 11 قانونا للجان النوعي

استمرار جهود تطوير العريش.. تطوير العشوائيات والعمل على محاور الساحل ورصف الشوارع والطرق

حياة كريمة.. انتهاء مشاكل الصرف الصحى داخل 8 قرى فى بنى سويف



