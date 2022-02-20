شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تمنح جوائز لخريجى التعليم البريطانى لمساهماتهم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم السفارة البريطانية بعد غد الثلاثاء حفل جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى.

ووفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، تم تطوير هذه الجوائز لتكريم إنجازات الطلاب المصريين الذين استخدموا تعليمهم ودراستهم فى المملكة المتحدة لتقديم مساهمات بارزة لمصر بعد عودتهم. وأكدت أن هذا الحفل يعد فرصة للاحتفال بمواهب وإنجازات المصريين الرائعين الذين لديهم قصص نموذجية لمشاركتها.

ومن جانبه، أعلن دكتور محمد سعيد محفوظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميديا توبيا، على حسابه على موقع "فيس بوك" الاجتماعى إنه تم اختياره ضمن اللائحة النهائية لجائزة خريجى التعليم البريطانى، عن فئة الثقافة والإبداع بمصر تقديرًا لمشواره الإعلامى، وتجربة ميدياتوبيا فى تدريب شباب الإعلاميين.

وكتب أن هذه الجائزة تُمنح هذه الجائزة للخريجين الذين شكّلوا مسارًا مهنيًا لأنفسهم فى الفنون والثقافة، والذين يمكنهم إظهار براعتهم الفنية وتأثيرهم وإبداعهم، وتشمل مجالات الجائزة: الفنون، والتصميم، والإعلام، والفيديو، والتلفزيون، والموسيقى، والمدونون، والمؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعى، والعلوم الإنسانية.

وأضاف أن لجنة التحكيم تضم تسعة من أرفع المسؤولين والخبراء فى بريطانيا، على رأسهم: زاميلا بانجلاوالا - مديرة إدارة التعليم الدولى بوزارة التعليم بالمملكة المتحدة وستيڤى سبرينج - رئيسة المجلس الثقافى البريطانى ود. چوانا نيومان - الرئيسة التنفيذية والأمين العام لاتحاد جامعات الكومنولث (ACU)وڤيڤيان شتيرن - مديرة الجامعات البريطانية الدولية (UUKi).