شكرا لقرائتكم خبر عن تمنيات بالنجاح والتفوق..قراء يشاركون صور أولادهم أول يوم دراسة بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل القارئ عمرو السباعى، صورة لابنته شهد في أول يوم دراسى من الترم الثانى، عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، وهى بمدرسة الدكتور حسين مؤنس التجريبية بمحافظة السويس، ضمن مبادرة شارك بصورة طفلك في أول يوم من الترم الثانى تشجيعا له.



الطلاب



شهد

كما شارك القارئ محمد عبد الحميد مبروك بصورة لابنه حمدى داخل المدرسة، وخلال ذهابهم لها في حالة من السعادة.



الطفل حمدى



الطفل ووالده

وأرسل القارئ نشأت عزت والد الطفل ديماس نشأت عزتـ وتمنى الأب للطفل فصلا دراسيا كله نجاح وتفوق.



ديماس

كما شارك أهل الطالب ياسين وسيف بصورة لهم فى اول يوم دارسة بعد الاجازة بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية شمال الجيزة.



ياسين ويوسف

وارسل القارئ وليد السعدني والد الطفل حمزه وحنين وتمنى الأب فصل دراسى كله نجاح وتفوق.



حمزة





الطلاب

مع بداية انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 بجميع المدارس، يشارككم ”الخليج 365” عبر خدمة "صحافة المواطن"، احتفالكم بهذا اليوم، من خلال نشر صورة أطفالكم فى أول يوم دراسة، حيث تستقبل المدارس اليوم الأحد 20 فبراير الجارى الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية لحمايتهم من فيروس كورونا ومتحوراته، إضافة إلى تنظيف الفصول وتعقيمها خلال الأيام الماضية.

فإذا كان لديك ابن أو ابنه في مراحل التعليم يمكنكم إرسال صورهم بملابس المدرسة فى أول يوم بالفصل الدراسى الجديد، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك.