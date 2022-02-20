شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الدمغة والموازين تعلن بدء دمغ المشغولات الذهبية بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إنه يجرى الآن عملية التشغيل التجريبى لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة فى مجال الذهب وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية والتى من المقرر بدئها خلال شهور.

وأشار خلال كلمته فى ورشة عمل على هامش معرض نبيو للمشغولات الذهبية، إلى أنه سيتم عقد لقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين كافة المصنعين والتجار العاملين بصناعة المشغولات الذهبية وذلك لأخذ مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم فى مشروع مدينة الذهب قبل وضع المخطط النهائي.