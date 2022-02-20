شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص التعازى للبرازيل فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى وقعت فى ولاية ريو دي جانيرو، وأسفرت عن عشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.

كما تتقدم مصر - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بصادق التعازى لذوي الضحايا، وتؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل فى هذا المصاب الأليم.