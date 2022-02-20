شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وفرش المساجد.. الأوقاف تبدأ الاستعداد لشهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة بدأت استعدادها مبكرًا ومن الآن لشهر رمضان المبارك، فعلى جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) لمائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف حسن في تصريحات له اليوم، أنه على الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام، فضلاً عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك .

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم إطلاق حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم .