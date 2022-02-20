شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة: تشرفت بزيارة قبة الإمام الشافعى.. شكرا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بيلى بجولة سياحية فى القاهرة الإسلامية، حيث زار قبة الإمام الشافعى.

وأعرب بيلى عن سعادته بهذه الزيارة، موكدا أنه مكان روحاني جدًا، ومثال على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية.

وقال بيلى، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعي الرائعة. يا له من مكان روحاني جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية. شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة".