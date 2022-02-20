شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح الطريق الصحراوي الشرقي القديم بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح الطريق الصحراوي الشرقي القديم من الشيخ فضل حتي بني سويف بالتنسيق مع محافظة المنيا ومحافظة بني سويف مرة أخرى أمام حركة السيارات عقب تحسن الرؤية، بعدما تم اغلاقه خشية وقوع اى حوادث مرورية بالطريق بسبب وجود تراكمات مياة الأمطار والسيول بالطريق، وسط مراقبة بصفة دورية لحركة السيارات بالطرق المؤدية اليه.

وكانت موجة من سوء الأحوال الجوية ضربت معظم محافظات الجمهورية بالأمس، مما أدى الى إعاقة حركة السيارات بمعظم الطرق المؤدية من والى المحافظات، تم غلق عدد من الطرق ضمن خطة المرور التى نجحت فى منع وقوع الحوادث المرورية.