شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة للنواب: تكليف رئاسى لمضاعفة إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية فى النهوض بهذا القطاع وتنمية وحماية البحيرات من التعديات وجهود المراكز العلمية والبحثية فى هذا الشأن.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قطاع الإنتاج السمكى هو قطاع خدمى فى حاجة إلى الدعم والتمويل، وأن هناك تكليف رئاسى لإعداد تصور فنى وعلمى لمضاعفة إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك مع إنشاء مفرخ خاص ببحيرة المنزلة.

وأعلن عن أنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء المفرخات السمكية والتى لها سابقة أعمال تنفيذ مشروع بركة غليون، بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حيث تم تخفيض معظم الرسوم الواردة بنصوص مشروع القانون إلى الحد الأدنى للتشجيع على تنمية الثروة السمكية.

وأوصت اللجنة بضرورة سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحقيق أهدافه، وسرعة تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتفعيل دوره فى حماية البحيرات المصرية، وكذلك ضرورة التوسع فى إنشاء المفرخات لزيادة إنتاج الأسماك لكافة البحيرات، ووقف الصيد بالبحيرات والتزام الصيادين بمنع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك، والعمل على تطوير وتنمية كافة البحيرات المصرية.