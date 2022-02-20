شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمانات العربية: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى قهرت تحديات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء البرلمانات العربية أعربوا عن تقديرهم لمواقف مصر باعتبارها قلب الأمة النابض والتي تصون الأمن القومي العربى تحت القيادة الحكيمة للرئيس، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر.