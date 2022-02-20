الحسم فى بداية الترم.. 5 رسائل شديدة اللهجة من محافظ بورسعيد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - رسائل شديدة اللهجة، وجهها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني لانتظام العملية التعليمية، بعدما أبدى استياءه الشديد، اليوم الأحد، من قلة عدد الطلبة والطالبات بالمدارس.



الحسم فى بداية الترم.. 5 رسائل شديدة اللهجة من محافظ بورسعيد

وجه محافظ بورسعيد، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بعدم إتمام أي إجازة مرضية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد العرض عليه.

كما طالب المحافظ، بحصر كل المعلمين أصحاب الإجازات بدون مرتب أو الإجازات المرضية الطويلة لبحثها بنفسه والوقوف على أسباب كل إجازة، وذلك بعد شكوى أولياء الأمور أن المدرس يعطي مواعيد الدرس الخصوصي في مواعيد اليوم الدراسي مما يدفع الطلبة والطالبات للغياب.