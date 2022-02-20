شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخارجية: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لالتزام إعلان المبادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها تأكيد مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد على أن خطوة تشغيل سد النهضة بشكل أحادى يعد إمعانًا من الجانب الإثيوبى فى خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.





بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل شحنات طبية إهداء للشعب السودانىتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.

أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان، محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية.





البرلمانات العربية: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى قهرت تحديات التنميةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء البرلمانات العربية أعربوا عن تقديرهم لمواقف مصر باعتبارها قلب الأمة النابض والتي تصون الأمن القومي العربى تحت القيادة الحكيمة للرئيس، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر.





غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجاتتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الخارجية: مصر تسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لقطاع غزة

شهد اليوم الأحد مراسم تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية الإهداء المشترك المصري/الصيني، والمُخصص لقطاع غزة، متمثلاً في خمسمائة ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا-سينوفاك" المضاد لعدوى فيروس كورونا المُستجد والمصنّع محلياً في مصر لدى الشركة المصرية القابضة لإنتاج اللقاحات والامصال والادوية "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية

تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار فى البشر لـ20 مارسقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر، لجلسة 20 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.





الرئيس السيسي يؤكد أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربيةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي.





قصر باكنجهام يؤكد إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كوروناأعلن قصر باكنجهام أن اختبار الملكة إليزابيث لفيروس كورونا إيجابى.

وتعاني الملكة إليزابيث من أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل، ولكنها تتوقع استمرارها فى إنجاز المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل.



الوزراء: مدبولى ونظيره الأردنى يوقعان عددا من البروتوكولات لتعزيز التعاون الوزراء: مدبولى ونظيره الأردنى يوقعان عددا من البروتوكولات لتعزيز التعاون

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد، حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما من المقرر أن يترأس مدبولي والخصاونة غدا اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المشتركة، والتي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والحجر الزراعي، والمناطق اللوجستية، والشباب.

الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي وأسرته يزورون الأهرامات (صور)زار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى وأسرته اليوم الأحد منطقة أهرامات بالجيزة، في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.

وحرص ساركوزي على التقاط العديد من الصور أمام الأهرامات الثلاثة وتمثال أبوالهول.

وسبق وزار الرئيس الفرنسي السابق وأسرته أيضاً مدينتي الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين زار خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية بها.

خالد عبد الغفار: إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" محلياأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن التعاون بين مصر والصين في مجال توفير وإنتاج لقاحات فيروس كورونا، أثمر عن إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة محليًا من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" المضمون في فعالياته ومأمونيته.





رغدة لـ"الخليج 365": لم أعتزل التمثيل ولم أرتدِ الحجابنفت النجمة رغدة اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، بعد نشر صورتها عبر حسابها على فيس بوك، وهي مرتدية الحجاب، ومكتوب على الصورة: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده". إنجاز محمد صلاح وسقوط مان سيتي الأبرز فى صحف إنجلترااهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالعديد من الأحداث المهمة، على رأسها الإنجاز التاريخي الذي سجله النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول ، بعد وصوله للهدف الـ 150 مع الريدز بالتسجيل فى شباك نورويتش سيتي أمس، السبت، بالإضافة إلى سقوط مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي أمام توتنهام فى الدقائق الأخيرة.

وكان ليفربول قد تغلب على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1 فى الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني، فيما خسر مان سيتي أمام توتنهام 2-3.

جاء محمد صلاح على صدر غلاف صحيفة "ديلي تليجراف" تحت عنوان "علامة صلاح، المهاجم يصل إلى 150 هدفا مع ليفربول بعد إحباط تهديد نورويتش فى الآنفيلد".

وبخصوص خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام علقت قائلة، "كين يصعق السيتي، السبيرز يفتح سباق اللقب على مصراعيه".





الاتصالات: مصر تتربع على عرش أفريقيا في متوسط سرعات الإنترنت خلال يناير 2022استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المؤشر كشف عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية فى متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر فى المرتبة رقم 40 من 43 دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابى الجديدة التى اعتمدها Ookla مؤخرًا.





رضوان جيد حكماً لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقياأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز فى التاسعة مساء السبت 26 فبراير الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة فى دور المجموعات.

وأسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد ويعاونه لحسن ازكاو مساعد أول ومصطفي اكاركاد مساعد ثان وسمير الكزاز حكم رابع.

ويراقب المباراة الإثيوبي سليمان جبريل سيسيه والمنسق العام المغربي عماد الفحوس والمراقب الأمني النيجيري أوكا أوبيه.