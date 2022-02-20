شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة": هياكل جديدة للوزارات استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن كافة دواوين الوزارات أصبح لها هياكل تنظيمية جديدة على أعلى مستوى استعداداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التطوير المؤسسي الذي أقره قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف "الشيخ" أنه تم ميكنة كافة مستندات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية، قائلا : "مش رايحين ورقي كله مميكن ومرقمن".

وأشار "الشيخ" إلي أنه يجري إنشاء مركز لتقيم الأشخاص ذوي الاعاقة ومجهز لأعلي مستوي لكافة أنواع الاعاقات، البصرية والحركية والسمعية، داعيا اللجنة البرلمانية لزيارته.

وأشار صالح الشيخ، إلي مشروع "كيميت" والذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والذى يقوم بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين فى كل ما يتعلق بالخدمات الحكومية، وستعمل على مدار 24 ساعة.